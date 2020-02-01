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"Точно пойду на второе высшее". Хавбек "Кайрата" - о дипломе юриста, сборной, дебюте в КПЛ и лучшем опорнике

Он назвал характеристики для игроков своего амплуа.

"Точно пойду на второе высшее". Хавбек "Кайрата" - о дипломе юриста, сборной, дебюте в КПЛ и лучшем опорнике
Адам Адахаджиев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана Адам Адахаджиев в интервью официальному сайту клуба рассказал о получении диплома юриста, вспомнил свой дебют за главную команду и назвал книги, которые читал в последнее время. 

- Адам, поздравляю тебя с получением высшего образования. Много времени потратил на дипломную работу? Как защитил ее?

- Спасибо большое! На дипломную работу ушло достаточно много времени, но защита была легче, чем я себе представлял. Из-за коронавируса мы все сдавали работы в режиме онлайн. Так, конечно же, легче, чем вживую.

- Ты стал дипломированным юристом. В какой области?
- Узкой области нет, я просто изучал систему права.

- Собираешься ли получать второе высшее образование? Если да, то в какой сфере?
- В ближайшее время нет, но в дальнейшем точно займусь получением второго образования. Как время подойдет, определюсь со сферой. В жизни много всего интересного, поэтому пока не могу дать точного ответа. 

- В прошлом году ты провел пять матчей за молодежную сборную. Какой из них тебе запомнился больше всего?
- Хорошо помню каждый матч. Но особенно, наверное, запомнился матч с Черногорией. Там в конце была эпичная развязка, такие матчи надолго откладываются в памяти.

- Еще немного о прошлом сезоне. Ты дебютировал в основе в домашнем матче против "Кайсара" чуть больше года назад. Помнишь эмоции после той игры?
- Да помню, если честно эмоции были смешанные. Мы выиграли, я впервые вышел и это конечно дарит ощущение счастья. Но есть и другой момент: помню, что я совершил потерю, и в той атаке Барсегян забил дальним ударом. Это, конечно, оставило небольшой осадок.



- Однажды я беседовал с зарубежным специалистом, который видел твою игру в составе "Кайрат-Жастара". Он сказал, что ты был абсолютно лучшим в центре поля. Как реагируешь на такие комментарии?
- Конечно, всегда радуют подобные слова, ведь ты трудишься ради этого. Но, как мне кажется, самое лучшее - когда ты сам лично доволен своей игрой, при этом важно не забывать трезво оценивать себя, иначе твоя оценка не совпадет с реальностью.

- Какими тремя качествами должен обладать игрок твоего амплуа?
- Как мне кажется, это быстрота мышления, техника и цепкость.

- Яцек Гуральски - самый топовый опорник в нашем чемпионате?
- Гуральский, безусловно, лучший на своей позиции. Качество его работы всегда на высочайшем уровне. Да, он не забивает, не отдает голевые передачи, но помогает создавать тот фундамент, на котором держится вся команда. Это очень важно.

- Кто твой самый близкий друг в команде?
- Сула Астанов и Слава Швырев. Это те два игрока, с которыми мы уже очень давно и близко общаемся. Конечно, я стараюсь поддерживать отношения со всеми в команде, у нас очень хороший и отзывчивый коллектив.

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Публикация от Vyacheslav Shvyrev (@v.shvyrevv)

- Правда, что ты часто помогаешь Небойше Косовичу с изучением русского языка?
- Помогаешь, наверное, громко сказано. Просто мы часто общаемся и во время разговора используем два языка: английский и русский. Поэтому можно сказать, что Небо помогает мне с английским, а я ему - с русским. Он учит новые слова на русском, я подтягиваю английский. Так что это очень полезно для нас обоих.

- Во время перелетов я видел тебя с книгами Ремарка. Что понравилось из последнего прочитанного?
- Из последнего, наверное, как раз выделю Ремарка и его "Триумфальную Арку". Также недавно закончил "Sapiens. Краткая история человечества". Очень познавательная и интересная книга.

Отметим, что 21-летний Адахаджиев пока не играл в текущем сезоне КПЛ. В 2019 году он выходил за главную команду "Кайрата" в одном матче чемпионата и в двух - Кубка, а в первой лиге забил один гол и отдал восемь ассистов в 25 играх за "Кайрат-Жастар". 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Гуральски Яцек Кайсар ФК Сборная РК по футболу

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