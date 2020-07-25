Нигерийский футболист из сборной Армении заинтересовал казахстанские клубы

Полузащитник сборной Армении Соломон Удо заинтересовал казахстанские и российские клубы, сообщает Sportx.am.



В минувшем сезоне Удо забил два гола и отдал пять ассистов в 19 матчах за армянский "Ширак". Его контракт с клубом истек в конце июня.



Благодаря паспорту Армении Удо не будет считаться легионером в чемпионатах России и Казахстана из-за правила о гражданах стран ЕАЭС. По данным источника, заинтересовавшиеся клубы уже связались с игроком.



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25-летний Удо выступает в Армении с 2015 года. Ранее нигериец играл за бельгийский "Эйпен" и сенегальский "Эспайр".



В июне Федерация футбола Армении сообщила, что Удо прошел процесс натурализации и будет выступать за сборную. Дебют должен случиться осенью, когда возобновятся международные игры.



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