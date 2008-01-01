Новичок КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона

Актауский "Каспий" прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона КПЛ, сообщает KazFootball.kz.

Команда тренируется на стадионе "Жас Кыран". Отмечается, что недавно клуб покинули четыре игрока: Айдос Таттыбаев, Еркин Тапалов, Рамазан Каримов и Султан Сагнаев.

Напомним, ожидается, что чемпионат Казахстана возобновится 3 августа. Ближайшие туры пройдут в Алматы и Талгаре. Ранее КПЛ была прервана во второй раз из-за пандемии коронавируса. "Каспий" завоевал путевку в премьер-лигу по итогам сезона-2019 в первой лиге.

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