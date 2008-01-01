Победитель юношеского ЧМ по футболу нашел новый клуб в Казахстане

Нигерийский защитник Алию Абубакар, покинувший карагандинский "Шахтер" этим летом, в ближайшее время станет игроком другого казахстанского клуба. О деталях будущей сделки в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.



"Уже сегодня один из казахстанских клубов может объявить о подписании контракта с Абубакаром. На мой взгляд, это качественный игрок, чемпион мира, на всякий случай.



Мы без проблем расстались с "Шахтером", я понимаю, что у них восстановились центральные защитники. Изначально мы заключали договор так, что его брали до лета, а потом я думал перевезти его в Россию, но наступила пандемия - сейчас тяжело покинуть страну, поэтому он остался в Казахстане.



Уверен, что он поможет своему новому клубу и "Шахтер" может пожалеть, что его отпустил, хотя я их понимаю, в команде есть пять игроков на эту позицию", - отметил Селюк.



23-летний Абубакар переехал в Казахстан в январе 2020 года и успел провести за "Шахтер" один матч в чемпионате Казахстана, выйдя 15 марта на замену в игре с "Кайратом" (1:0).



До Казахстана Абубакар выступал за украинский "Олимпик", белорусский "Слуцк", финские "Кеми" и "КуПС", грузинский "Дила Гори", тунисский "Бизертин" и израильский "Ашдод". В 2013 году защитник в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет) - на том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).



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