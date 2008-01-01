Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана решил не менять клуб

У него есть предложения от других команд.

Ермек Куантаев. Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 16:31

Экс-защитник сборной Казахстана Ермек Куантаев намерен остаться в талдыкорганском "Жетысу", сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее сообщалось, что футболист может сменить клуб из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера Дмитрия Огая. В этом сезоне он ни разу не выходил на поле. 

29-летний Куантаев продолжает тренироваться в составе "Жетысу", а клуб его не отзаявил. При этом у игрока есть предложения от других команд КПЛ. 

За "Жетысу" Куантаев выступает с 2018 года. До этого он провел четыре с половиной сезона в "Кайрате", а карьеру начинал в родном "Тоболе". В марте 2015 года защитник провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя в игре против Исландии (0:3) в отборе на Евро-20916. 

Таблица всех трансферов КПЛ  

Отметим, что КПЛ на данный момент приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир планируют возобновить 3 августа матчами четвертого тура, которые пройдут в одной локации - Алматы и Талгаре. 

Трансферное окно в КПЛ открылось 20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа.

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Метки:
КПЛ-2020 Жетысу ФК Кайрат ФК Сборная РК по футболу Тобол ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 16:31
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