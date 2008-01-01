Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана решил не менять клуб

Экс-защитник сборной Казахстана Ермек Куантаев намерен остаться в талдыкорганском "Жетысу", сообщает Meta-ratings.kz.



Ранее сообщалось, что футболист может сменить клуб из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера Дмитрия Огая. В этом сезоне он ни разу не выходил на поле.



29-летний Куантаев продолжает тренироваться в составе "Жетысу", а клуб его не отзаявил. При этом у игрока есть предложения от других команд КПЛ.



За "Жетысу" Куантаев выступает с 2018 года. До этого он провел четыре с половиной сезона в "Кайрате", а карьеру начинал в родном "Тоболе". В марте 2015 года защитник провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя в игре против Исландии (0:3) в отборе на Евро-20916.



Таблица всех трансферов КПЛ



Отметим, что КПЛ на данный момент приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир планируют возобновить 3 августа матчами четвертого тура, которые пройдут в одной локации - Алматы и Талгаре.



Трансферное окно в КПЛ открылось 20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа.