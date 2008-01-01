"Иртыш" снялся с КПЛ, а его стадион за 168 миллионов почти готов

В Павлодаре завершается ремонт центрального стадиона по программе "Дорожная карта занятости", передает pavlodarnews.kz.

Стоимость проекта - 168 миллионов тенге. Только замена беговой дорожки обходится в 138 миллионов. Отмечается, что искусственная трава на стадионе в последний раз обновлялась шесть лет назад.

Как рассказал руководитель областного управления по развитию туризма и спорта Марат Айдашев, новый футбольный газон на главной спортивной арене города уже готов.

"Футбольное поле уже сдано. Будем получать сертификат соответствия Федерации футбола Казахстана. Первый слой тартанового покрытия беговой дорожки уложен. Сейчас идет напыление второго слоя оранжево-коричневого цвета. Дорожка, на сто процентов состоящая из павлодарских материалов, будет готова к середине августа", - сказал Айдашев.

Напомним, что именно на этом стадионе свои домашние матчи в премьер-лиге проводил павлодарский "Иртыш", который в этом сезоне снялся с КПЛ из-за финансового кризиса.

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