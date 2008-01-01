"Призываю клубы не тянуть одеяло на себя". Генсек КФФ выступил с заявлением о рестарте КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела видеоконференцию с клубами, сообщается на сайте организации.

Участие в онлайн-встрече также принял генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин, который рассказал о планах возобновления чемпионата, с проведением матчей в Алматы и Талгаре, с ориентировочной датой рестарта 3 августа.

"Основная спортивная задача КФФ и ПФЛК - провести оставшуюся часть сезона в календарном 2020 году.

Что касается матчей в Алматы и Талгаре, то на данный момент - это единственная доступная формула проведения матчей для экономии как времени, так и бюджета клубов на перелетах, упростится процесс восстановления футболистов, которые не будут регулярно находиться в пути между турами в сжатые сроки календаря. Также это эпидемиологически правильно - использовать один клубный автобус, проживать на одной закрытой базе, максимально исключить контакты с внешним миром и вести карантинный образ жизни.

Все клубы-участники OLIMPBET-Чемпионата согласно требованиям санитарного протокола, согласованного с государственными органами, должны будут сдать тесты ПЦР перед возобновлением сезона. На медицинских сотрудников клубов сейчас ложится серьезная задача по регулярному мониторингу здоровья футболистов. Я призываю всех руководителей клубов поддержать своих врачей в столь непростое время.

Казахстанская федерация футбола предоставит в рамках поддержки участников OLIMPBET-Чемпионата бесплатно в равной степени для всех клубов тренировочные поля по специальному графику на спортивной базе в Талгаре. Мы понимаем, что в рамках единой локации на клубы придется дополнительная нагрузка по аренде полей и хотим оказать дополнительную поддержку.

Хочу особо подчеркнуть, что впервые в истории отечественного футбола все предстоящие матчи чемпионата Казахстана в единой локации будут показаны в прямом эфире республиканского спортивного телеканала Qazsport", - сказал Айтхожин.

"Все вопросы возобновления сезона согласовываются руководством КФФ с государственными органами. Футбол существует в условиях государства, он не в отрыве от него. И любые процессы в государстве могут на него повлиять. Поэтому мы находимся в постоянной связи с компетентными органами и согласовываем все дальнейшие действия", - добавил он.

По словам генсека КФФ, также прорабатываются варианты проведения чемпионатов первой и второй лиг.

"ПФЛК сейчас прорабатывает варианты проведения первой и второй Лиги. Участников первенства среди клубов первой лиги планируется разбить на две конференции по семь команд. И если ситуация в стране резко не изменится в лучшую сторону, то рассматривается проведение матчей в каждой конференции кустовым способом - в одном городе.

Рассматриваются специальные варианты и по второй Лиге. У нас 21 команда. Пока рабочая версия разбить их на четыре-пять конференций по территориальному принципу, провести матчи в конференциях также кустовым методом, а затем финальный этап с лучшими командами конференций.

В заключение призываю всех членов большой футбольной семьи проявить единство в это непростое время! Не нужно тянуть одеяло на себя. Все нынешние правила согласовывались с клубами. Давайте им следовать! Мы должны быть единой семьей и показать казахстанскому обществу наше единство. Возобновление большого футбола может стать для казахстанцев сигналом к тому, что жизнь налаживается и возвращается ее привычный уклад. Мы работаем не для себя, наш главный ориентир - болельщик. И мы должны использовать любую возможность, чтобы вернуть футбол в жизнь соотечественников", - подытожил Айтхожин.

Напомним, марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир снова был приостановлен - это связано с введением карантина до 2 августа из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.

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