"Скоро все узнаете". Казахстанец с опытом игры в Европе рассказал о продолжении карьеры

Последним его клубом был "Шахтер".

Еркебулан Нургалиев. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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23 июля 20:20

Казахстанский полузащитник Еркебулан Нургалиев, покинувший карагандинский "Шахтер", заявил, что находится в процессе выбора новой команды. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал о предложениях от клубов КПЛ, а также о том, как поддерживает форму в период карантина. 

"Насчет дальнейших планов: после того, как расторг контракт с "Шахтером", жду предложений и рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Уже есть пара предложений от клубов КПЛ, думаю, какой вариант больше подойдет мне, тот и выберу. Чуть позже все узнаете об этом.

На карантине находился дома в родном городе Семей в кругу семьи. Занимался дома и в нашем знаменитом сосновом бору, бегал кроссы и проводил индивидуальные занятия, выполнял программу, которую задал тренерский штаб. Вот таким образом поддерживал форму", - заявил Нургалиев.

26-летний Нургалиев защищал цвета "Шахтера" с 2019 года. В составе "горняков" он провел 30 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Всего в КПЛ Нургалиев имеет десять голов в 91 матче. В Казахстане воспитанник семейского футбола выступал также за "Акжайык", "Алтай", "Иртыш",  "Спартак" и "Окжетпес".

В 2017 году Нургалиев играл за болгарскую "Верею". В чемпионате казахстанец провел восемь матчей, а в единственной игре в рамках Кубка на его счету гол с 25 метров.

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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23 июля 20:20
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