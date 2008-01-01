"Скоро все узнаете". Казахстанец с опытом игры в Европе рассказал о продолжении карьеры

Алишер Абдулин

Казахстанский полузащитник Еркебулан Нургалиев, покинувший карагандинский "Шахтер", заявил, что находится в процессе выбора новой команды. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал о предложениях от клубов КПЛ, а также о том, как поддерживает форму в период карантина.



"Насчет дальнейших планов: после того, как расторг контракт с "Шахтером", жду предложений и рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Уже есть пара предложений от клубов КПЛ, думаю, какой вариант больше подойдет мне, тот и выберу. Чуть позже все узнаете об этом.



На карантине находился дома в родном городе Семей в кругу семьи. Занимался дома и в нашем знаменитом сосновом бору, бегал кроссы и проводил индивидуальные занятия, выполнял программу, которую задал тренерский штаб. Вот таким образом поддерживал форму", - заявил Нургалиев.



26-летний Нургалиев защищал цвета "Шахтера" с 2019 года. В составе "горняков" он провел 30 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.



Всего в КПЛ Нургалиев имеет десять голов в 91 матче. В Казахстане воспитанник семейского футбола выступал также за "Акжайык", "Алтай", "Иртыш", "Спартак" и "Окжетпес".



В 2017 году Нургалиев играл за болгарскую "Верею". В чемпионате казахстанец провел восемь матчей, а в единственной игре в рамках Кубка на его счету гол с 25 метров.



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