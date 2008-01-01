Новичка КПЛ могут покинуть три легионера

Ранее состав команды покинули пять игрков.

Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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23 июля 15:44

Состав актауского "Каспия" могут покинуть три легионера, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Это 28-летний французский полузащитник Биллал Себаихи (3 матча, 1 гол), 29-летний сербский полузащитник Стефан Букорац (2 матча) и 28-летний французский нападающий Серж Ньюадзи (2 матча).

Актауский клуб уже покинули пять игроков - Еркин Тапалов и Айдос Таттыбаев перешли в "Шахтер", Султан Сагнаев и Рамазан Каримов вернулись в "Астану", а Божан Ковачевич - в прежний клуб, сербский "Пролетер".

После трех туров "Каспий" занимает десятое место в турнирной таблице КПЛ, не набрав очков.

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Метки:
Каспий КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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23 июля 15:44
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