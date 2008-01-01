Проведение чемпионата Казахстана по боксу в этом году остается под вопросом

Лидеры сборной проведут в сентябре УТС.

Галымбек Кенжебаев. Фото: Olympic.kz
Новости спорта Бокс Бокс Казахстана
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Сегодня 13:32
Проведение чемпионата Казахстана по боксу в этом году остается под вопросом. Об этом в интервью Olympic.kz сообщил главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.

"Сборная команды Казахстана по боксу приступит к учебно-тренировочному сбору 7 сентября. После длительного перерыва мы планируем провести УТС в Алматинской области. Сразу отмечу, что мы, как и в прошлый раз, будем соблюдать все санитарные требования. Это наша основная задача - минимизировать риски.

Согласно действующим правилам, в УТС примут участие тридцать человек, включая тренеров. То есть возможность тренироваться имеют только боксеры-лидеры. Не думаю, что спортсменам придется долго восстанавливаться, ведь во время карантина дома никто не отдыхал. Все тренировались в своих регионах и присылали нам отчеты. После УТС оценим состояние и текущий уровень боксеров. И пока остается неизвестным факт того, состоится ли чемпионат страны этой осенью", - сказал Кенжебаев.
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Кенжебаев Галымбек Сборная Казахстана по боксу Казахстан
Бокс Бокс Казахстана
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Сегодня 13:32
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