Проведение чемпионата Казахстана по боксу в этом году остается под вопросом. Об этом в интервью Olympic.kz
сообщил главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев
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"Сборная команды Казахстана по боксу приступит к учебно-тренировочному сбору 7 сентября. После длительного перерыва мы планируем провести УТС в Алматинской области. Сразу отмечу, что мы, как и в прошлый раз, будем соблюдать все санитарные требования. Это наша основная задача - минимизировать риски.
Согласно действующим правилам, в УТС примут участие тридцать человек, включая тренеров. То есть возможность тренироваться имеют только боксеры-лидеры. Не думаю, что спортсменам придется долго восстанавливаться, ведь во время карантина дома никто не отдыхал. Все тренировались в своих регионах и присылали нам отчеты. После УТС оценим состояние и текущий уровень боксеров. И пока остается неизвестным факт того, состоится ли чемпионат страны этой осенью", - сказал Кенжебаев.