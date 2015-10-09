"Оборотная сторона медали": Как Елдос Сметов перенес операцию за границей?

Олимпийский чемпион Елдос Сметов прошел через операцию из-за старой травмы, которая долго мешала ему выйти на татами, сообщают Vesti.kz.

Недавно легендарный дзюдоист опубликовал фото из больничной палаты с подписью: "Оборотная сторона медали Рио-2016, Токио-2020, Париж-2024".

Публикация не осталась без внимания - фанаты забили тревогу, ведь Сметов не появлялся на крупных стартах с момента своей олимпийской победы.

Tengri Sport связался с пресс-службой Федерации дзюдо Казахстана и получил комментарий самого Елдоса. Он подтвердил: операция прошла успешно, и теперь он готов вернуться к полноценным тренировкам.

"После Олимпийских игр я пообещал себе и семье уделять больше времени личной жизни. Сосредоточился не только на профессиональном спорте, но и на саморазвитии - пожил за границей, выучил язык. Сейчас в приоритете - здоровье. Еще до Игр в Париже - 2024 у меня была травма плеча, к тому же накопились мелкие повреждения. Недавно я перенес операцию в Риме - все прошло успешно. Через месяц начну курс реабилитации. Этот первый год нового олимпийского цикла я решил посвятить восстановлению. Планирую вернуться к тренировкам в конце года, сразу после реабилитации - ориентировочно через 2-3 месяца. А к соревнованиям - уже в следующем году", - поделился своими планами Сметов.

Сметов - олимпийский чемпион!

Сметов является первым олимпийским чемпионом по дзюдо в Казахстане, а также обладателем олимпийских наград всех достоинств - золото в Париже-2024, серебро в Рио-де-Жанейро-2016 и бронза в Токио-2020.

Напомним, что за свою карьеру Сметов, помимо Олимпиады, выигрывал Азиатские игры (2014), чемпионаты мира (2015) и Азии (2016).