Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо

Сегодня, 19 ноября, был назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо
, сообщает Оlympic.kz
.
Отмечается, что в Нур-Султане состоялось заседание Исполкома под председательством президента республиканской федерации дзюдо Кайрата Кожамжарова
. В ходе совещания был назначен новый наставник мужской национальной команды - им стал заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшего уровня квалификации, кавалер ордена "Курмет" Галымжан Джилгелдиев
.
Джилгелдиев родился в 1970 году в Жамбылской области. Тренерскую карьеру начинал в 1987 году в детско-юношеской спортивной школе Жамбылской области. С 2017 года является тренером мужской сборной Казахстана. Личный тренер серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира Елдоса Сметова.
Айдын Смагулов
, который возглавлял сборную с 2018 года, покинул пост главного тренера по состоянию здоровья и выразил желание приостановить тренерскую карьеру.