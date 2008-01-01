Без своего супергероя. Сборная Казахстана по дзюдо стартует на первом после пандемии международном турнире

Буквально несколько часов осталось до начала важного события в мире дзюдо - старта международного турнира серии Grand Slam. Принимать его будет Будапешт. Свою делегацию в столицу Венгрии направил и Казахстан. Правда, выступит сборная на соревнованиях без своего супергероя. Подробности - в материале Vesti.kz.



Предстоящий турнир будет выполнять две важные функции. Первая - это начало пробуждения мирового дзюдо от длительного "сна" в период свирепой пандемии COVID-19.



Спортсмены уже изголодались по сражениям на татами. Кстати, это один из немногих видов спорта, в котором по-прежнему все находятся в равных условиях - мировых стартов пока не было.



Так что дзюдоисты будут выступать на имеющемся багаже. И здесь свою роль сыграет то, как именно разрешалось тренироваться и вести спортивную деятельность в отдельной стране. Будет интересно, кто и как смог сохранить свои кондиции, насколько ответственно каждый подошел к сохранению своего мастерства.







Вторая функция заключается в розыгрыше квалификационных очков. В дзюдо продолжается отбор на Олимпийские игры, и сейчас крайне важны любые заработанные баллы, которые пойдут в актив и будут использоваться во время распределения лицензий. Это серьезный статус турнира, так что неудивительно, что многие сборные выставляют своих лидеров.



Так, в Будапешт выступит главное действующее лицо последних лет в категории до 48 килограммов Дарья Билодид (Украина). Двукратная чемпионка мира выступит в весе до 52 килограммов.



У мужчин на соревнования заявился Шарафуддин Лутфиллаев - серебряный призер чемпионата мира-2019, представляющий Узбекистан. Также есть еще один серебряный призер ЧМ (2018). Это Роберт Мшвидобадзе (Россия).







К слову, на "Большем шлеме" выступит большое количество призеров мировых первенств: Денис Виеру (Молдавия), Рустам Оруджев (Азербайджан), Антуан Валуа-Фортье (Канада), чемпионы мира Ноэл ван т' Энд (Нидерданды) и Жорже Фонсека (Португалия) и многие другие.



Также боевой состав выставляет и Казахстан. Правда в Будапешт не поехал главный супергерой сборной Елдос Сметов. Серебряный призер Олимпиады не выступит в категории до 60 килограммов. Здесь за очки и медали будет биться Гусман Кыргызбаев.



"Поскольку турнир будет разыгрывать квалификационные очки, в нем будут участвовать практически все первые номера национальной сборной. В частности, на татами выйдут Гусман Кыргызбаев в весовой категории до 60 килограммов, Елдос Жумаканов и Ерлан Серикжанов выступят в весовой категории до 66 килограммов.







Жансай Смагулов поборется в категории до 73 килограммов. Также Казахстан представят Дидар Хамза (81 килограмм) и Ислам Бозбаев (90 килограммов).



Айбек Серикбаев и Виктор Демьяненко будут выступать в весе до 100 килограммов, а Ерасыл Кажыбаев с Галымжаном Кырыкбай будут бороться в супертяжелой весовой категории - свыше 100 килограммов.



Хотелось бы отметить, что несмотря на пандемию и соблюдение всех правил самоизоляции и карантина, члены сборной не прекращали тренироваться дома. Все дзюдоисты на данный момент в хорошей форме. В новых реалиях дзюдоисты всего мира теперь тренируются дома, поэтому мы можем сказать, что у всех нас одинаковый потенциал",- озвучил перед турниром главный тренер Айдын Смагулов.



Кстати, в женских соревнованиях нашу сборную представит только Севара Нишанбаева. Она попробует свои силы в категории до 57 килограммов.



Всего же турнир собрал представителей 61 страны. Правда не будет в Будапеште основных лидеров в лице сборной Японии. Но и без них общий состав участников обещает жаркие сражения в каждой весовой категории.







Шансы на медали у казахстанцев есть. Главное реализовать свои шансы, быть предельно внимательными и попытаться выжать максимум из той формы, которую скомкано удалось набрать после пандемии.



И, конечно, главное. Важно соблюдать все правила безопасности. Венгрия уже приняла несколько масштабных мировых турниров, и все обошлись без случаев заражения. Страна имеет опыт в плане сохранения здоровья, так что важно следовать разработанному регламенту.



Фото: IJF©