Брат Роналду находится под следствием по обвинению в мошенничестве

Прокуратура Турина возбудила дело против Уго Динарте Сантуша Авейру, брата футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду, по обвинению в мошенничестве, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на La Repubblica.

Компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду (CR7Museu) на 500 тысяч евро, 150 тысяч из которых были выплачены посреднику.

Следом Mussara заявила, что не давала разрешения на изготовление футболок, и потребовала остановить их производство, а уже изготовленные футболки передать компании по стоимости четыре евро за штуку для их уничтожения.

Pegaso уверяет, что получила разрешение на производство. При этом представители компании обнаружили, что произведенные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по 40 евро за штуку.

Pegaso подала в суд по данной ситуации, в отношении брата Роналду было возбуждено дело.