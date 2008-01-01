"Ювентус" выступил с заявлением по "делу о Суаресе"

Пресс-служба "Ювентуса
" выступила с заявлением в связи с информацией о том, что прокуратура начала расследование в отношении спортивного директора клуба Фабио Паратичи
, сообщает sportbox
.
"Клуб подтверждает, что 4 декабря Фабио Паратичи получил информацию о гарантии и праве на защиту. Преступление, выдвинутое прокуратурой в суде Перуджи, оговаривается статьей 371 уголовного кодекса.
"Ювентус" решительно подтверждает корректность работы Паратичи и уверен, что расследование поможет прояснить его позицию в разумные сроки", - говорится в заявлении на официальном сайте команды.
Как сообщает Corriere della Sera, Паратичи обвиняют в том, что он контактировал с министрами, чтобы организовать экзамен нападающего Луиса Суареса по итальянскому языку с нужным исходом.
В сентябре уругваец мог перейти в "Ювентус" из "Барселоны", но, чтобы попасть в заявку туринского клуба на сезон, ему нужно было получить паспорт Евросоюза. Для этого футболист сдавал экзамен на знание итальянского языка в университете Перуджи.
По информации источника, директор и профессор учебного заведения были отстранены на восемь месяцев. Было доказано, что Суарес получил ответы на вопросы заранее, чтобы "результат экзамена соответствовал запросам, выдвинутым "Ювентусом".