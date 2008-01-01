Сын Неаполя. Стадион "Наполи" переименовали в честь Диего Марадоны

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 07:58
Власти Неаполя официально объявили, что теперь стадион "Наполи" будет называться в честь Диего Марадоны. Это решение было принято на собрании совета с мэром Луиджи де Маджистрисом, который и предложил переименовать арену.

"Марадона олицетворяет символ искупления команды, которая в самые мрачные годы продемонстрировала, что можно встать и побеждать. Диего боролся с предрассудками и дискриминацией, которым все еще подвергались неаполитанцы на стадионах, став идолом всего города. Мы помним великого чемпиона, который скончался как сын Неаполя, который прибыл издалека, который написал нам историю и который вписан в историю города", – цитирует заявление властей Eurosport.

Против переименования выступали священники: они написали обращение архиепископу Неаполя и рассчитывали, что стадион сохранит название в честь святого апостола Павла.

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.
Метки:
Марадона Диего Наполи ФК
Футбол Италия
0
Сегодня 07:58
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