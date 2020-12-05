Сын Неаполя. Стадион "Наполи" переименовали в честь Диего Марадоны

Власти Неаполя официально объявили, что теперь стадион "Наполи
" будет называться в честь Диего Марадоны
. Это решение было принято на собрании совета с мэром Луиджи де Маджистрисом, который и предложил переименовать арену.
"Марадона олицетворяет символ искупления команды, которая в самые мрачные годы продемонстрировала, что можно встать и побеждать. Диего боролся с предрассудками и дискриминацией, которым все еще подвергались неаполитанцы на стадионах, став идолом всего города. Мы помним великого чемпиона, который скончался как сын Неаполя, который прибыл издалека, который написал нам историю и который вписан в историю города", – цитирует заявление властей Eurosport
.
Против переименования выступали священники: они написали обращение архиепископу Неаполя и рассчитывали, что стадион сохранит название в честь святого апостола Павла.
Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.
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