Представители "Ювентуса" пытались незаконно сделать гражданство Италии Суаресу и попали под следствие

В Италии разразился скандал, связанный с незаконной попыткой получения гражданства нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом, передает "Чемпионат".

Футболист планировал присоединиться к туринскому "Ювентусу", для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. В итоге руководство университета в Перудже отстранили на восемь месяцев из-за мошенничества.

Есть вероятность, что "Ювентус" предпринимал и другие попытки ускорить процесс получения гражданства.

"В ходе расследования выяснилось, что в начале сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне, чтобы ускорить процесс получения итальянского гражданства для Суареса. Это позволяет предположить, что лица, не имеющие отношения к университету, также совершали преступления. Они до сих пор находятся под следствием", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.