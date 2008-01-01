Бывший партнер Зайнутдинова по "Ростову" забил первый гол в Серии А. Его назвали казахом

Форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов забил свой первый гол в Серии А.

Узбекский нападающий отличился матче 9-го тура с "Пармой". При счете 2:0 в пользу соперника Шомуродов точным ударом в угол сократил отставание в счете. Форвард забил гол на 50-й минуте.

При этом комментатор матча назвал Шомуродова казахом.

Ранее Шомуродов отдал результативную передачу в матче Кубка Италии с "Сампдорией" (3:1).

До перехода в "Дженоа" Шомуродов защищал цвета "Ростова" с 2017 года, где выступал вместе с казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым. "Ростов" продал узбекского форварда за 7,5 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона евро могут достаться российскому клубу в качестве бонуса, если Шомуродов забьет определенное количество голов. С 2015 года нападающий вызывается в сборную Узбекистана.

В текущем сезоне 25-летний Шомуродов принял участие в трех матчах Серии А. "Дженоа", набрав в восьми турах пять очков, занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, "Парма", набравшая шесть очков, находится на 18-м месте.