В итальянской Серии А не осталось клубов без зараженных коронавирусом

"Удинезе" стал 20-м клубом итальянской футбольной серии А, в котором выявлены зараженные коронавирусом, сообщает агентство "Р-Спорт".

"В разгар пандемии "Удинезе" оставался защищенным островом благодаря хорошей организационной работе и строгому соблюдению протоколов, что позволяло нам избегать заражения. Затем игрок вернулся из национальной сборной, сдал положительный тест, и инфекция распространилась", - приводит слова директора "Удинезе" Пьерпаоло Марино Football Italia.

Как отмечает издание, в заявке на выездной матч с римским "Лацио", который проходит в воскресенье, отсутствуют несколько игроков "Удинезе".

Ранее сообщалось, что только в "Удинезе" не было выявлено инфицированных COVID-19.