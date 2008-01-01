Роналду задумался о возвращении в "Реал"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в мадридский "Реал", за который выступал девять сезонов, сообщает Marca.

По информации источника, отправной точкой стало его присутствие на "Сантьяго Бернабеу" 1 марта на "Эль класико". В тот день он разговаривал с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует разгрузить зарплатную ведомость на фоне кризиса из-за пандемии и в качестве решения намерен расстаться с Роналду. Однако "Реал" не рассматривает возвращение 35-летнего португальца. Главным препятствием является его высокая зарплата.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. За девять лет в составе "Реала" он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.