Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу в матче чемпионата Италии

Туринский "Ювентус" на своем поле обыграл "Кальяри" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Турине завершился со счетом 2:0. Оба мяча забил Криштиану Роналду (38-я и 42-я минуты).

"Ювентус" с 16-ю очками занимает второе место в Серии А. Лидирует "Милан", который набрал 17 баллов, но при этом имеет игру в запасе. "Кальяри" с десятью очками располагается на 11-й строчке.

Следующий матч в чемпионате Италии "Ювентус" проведет 28 ноября на выезде против "Беневенто". "Кальяри" днем позже примет "Специю".