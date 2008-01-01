В Италии могут завести дело на "Лацио" из-за мошенничества с тестами футболистов на коронавирус

В федеральной прокуратуре Италии занялись расследованием ситуации в "Лацио", который подозревают в мошенничестве с анализами футболистов на коронавирус, передает corrieredellosport.it.

Во время обыска изъято 95 мазков и переписка клуба с одной из лабораторий. В частности, "Лацио" подозревают в халатности и распространении COVID-19. Уже допрошены президент, юрист и главный врач. Вероятнее всего, дело дойдет и до футболистов.

Если будет доказано, что протокол Федерации футбола Италии по нераспространению коронавируса не соблюдался, клуб могут лишить снятием очков.

Кроме того, прокуратура пока не решила - закрыть дело или выдвинуть обвинения.

Расследование же началось после того, как тесты Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши на COVID-19 при тестировании клубом дважды показали отрицательный результат. Но затем они оказались положительными при тестировании УЕФА и другой лабораторией в Риме.