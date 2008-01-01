Мальдини нашел плюсы игры в футбол без зрителей

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поделился мнением о результатах в Серии А, передает "Чемпионат". По его словам, в нынешнем сезоне команды действуют более открыто.

"Результаты в лиге меняются, игра получается более открытой. Отсутствие зрителей, безусловно, сказывается. Некоторые говорят, что мы лидируем именно из-за отсутствия болельщиков, но я считаю, что всё наоборот. Нам их не хватает.

Очень неприятно, что нет фанатов. Эмоции связаны с присутствием на трибунах болельщиков. Мне не хватает этого напряжения и энергетики", - сказал Мальдини.

Напомним, "Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 17 очков в семи матчах.