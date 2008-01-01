Покинет ли Роналду "Ювентус" до окончания контракта? Стало известно мнение футболиста

Криштиану Роналду не планирует покидать туринский "Ювентус" до окончания своего контракта, который действует до 2022 года, передает "Чемпионат".

По данным источника, португальская звезда не слышал о желании туринского клуба продать его в летнее трансферное окно. Отмечается, что Роналду комфортно в Турине, и его семья тоже хорошо чувствует себя в Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Роналду стала слишком отягощать бюджет "Ювентуса", который, как и многие, испытывает кризис из-за пандемии коронавируса. В связи с этим начались разговоры о том, что клуб может избавиться от футболиста до окончания контракта. Сообщалось, что подписать португальца в свои ряды не прочь ПСЖ. Также форварда хочет вернуть "Манчестер Юнайтед".