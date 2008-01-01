"Ювентус" хочет избавиться от Криштиану Роналду до окончания контракта

Туринский "Ювентус" намерен продать португальского нападающего Криштиану Роналду, передает "Чемпионат".

Отмечается, что клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним футболистом и хочет выставить его на продажу следующим летом - за год до истечения срока соглашения.

Из-за пандемии коронавируса итальянскому гранду тяжело платить зарплату Роналду, которая составляет 31 миллион евро в год. Туринцы попытаются отбить часть из ста миллионов, которые они вложили в покупку звезды у мадридского "Реала" в 2018 году.

Напомним, в нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провел четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 60 миллионов евро.