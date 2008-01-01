Роналду оформил дубль в первом матче за "Ювентус" после выздоровления от COVID-19

Португальский футболист Криштиану Роналду
помог "Ювентусу"
выиграть у "Специи"
после выздоровления от коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча шестого тура Серии А прошла в Чезене и завершилась со счетом 4:1 в пользу туринского клуба. У победителей отличились Альваро Мората (14-я минута), Криштиану Роналду (59-я, 76-я, с пенальти) и Адриан Рабьо (68-я). В составе проигравших один мяч отыграл Томмазо Побега (32-я).
После этой игры "Ювентус" с 12 очками расположился на третьем месте из 20, а "Специя" с пятью баллами оказалась на 17-й позиции.
В седьмом туре, 8 ноября, "Ювентус" в гостях сыграет с "Лацио", а "Специя" днем ранее на выезде встретится с "Беневенто".