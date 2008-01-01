В Италии началось расследование в отношении Роналду за нарушение коронавирусного протокола

В клубе игрока выявлено несколько случаев заболевания COVID-19.

Криштиану Роналду. Фото: ФК "Ювентус"©
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 16:07
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что проводится расследование по факту нарушения медицинского протокола со стороны форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Football Italia.

"Роналду нарушил коронавирусный протокол, покинув Турин. Сейчас идет расследование", - сказал Спадафора.

Спадафора считает, что 35-летний нападающий не имел права покидать Турин перед паузой на матчи сборных, поскольку "Ювентус" вынужден был уйти на карантин. В клубе было выявлено несколько случаев заболевания COVID-19.

Позднее стало известно, что тест Роналду на коронавирус дал положительный результат. Футболист вернулся в Италию медицинским рейсом, который был согласован органами здравоохранения по запросу игрока, и в настоящее время находится на изоляции в своем доме.
Метки:
Футбол Италия Коронавирус Роналду Криштиану Ювентус
Футбол Италия
0
Сегодня 16:07
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