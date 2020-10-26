В Италии началось расследование в отношении Роналду за нарушение коронавирусного протокола

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора
заявил, что проводится расследование по факту нарушения медицинского протокола со стороны форварда туринского "Ювентуса"
и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду
, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на Football Italia.
"Роналду нарушил коронавирусный протокол, покинув Турин. Сейчас идет расследование", - сказал Спадафора.
Спадафора считает, что 35-летний нападающий не имел права покидать Турин перед паузой на матчи сборных, поскольку "Ювентус" вынужден был уйти на карантин. В клубе было выявлено несколько случаев заболевания COVID-19.
Позднее стало известно, что тест Роналду на коронавирус
дал положительный результат. Футболист вернулся в Италию медицинским рейсом, который был согласован органами здравоохранения по запросу игрока, и в настоящее время находится на изоляции в своем доме.
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