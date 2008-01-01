Футболистам "Ювентуса" запретили играть жестко против Роналду

21-летний полузащитник "Ювентуса"
Дауда Петерс рассказал, что на тренировках есть установка не идти в стыки с португальским форвардом Криштиану Роналду
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"На тренировках тренерский штаб говорит нам быть осторожными, когда мы сталкиваемся с Роналду, потому что он представляет собой большой капитал для клуба. В молодости это не всегда легко, потому что вы хотите проявить себя, но нужно быть осторожным", - приводит слова Петерса Calciomercato.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все - в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 - с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три желтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.