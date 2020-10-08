Ибрагимович сдал второй положительный тест на COVID-19 через 2 недели после заражения

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович не может вылечиться от коронавируса, передает La Gazzetta dello Sport.

По данным итальянского СМИ, новый тест на COVID-19, который сдал футболист, оказался положительным.

При этом болеет Ибрагимович уже две недели, а именно столько обычно длится карантин. О его заражении стало известно 24 сентября.

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