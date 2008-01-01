Чемпионат Италии по футболу могут приостановить

В одном клубе вспышка коронавируса.

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Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа, которая курирует департамент по вопросам COVID-19, призвала приостановить розыгрыш Серии А после вспышки заражения коронавирусом в футбольном клубе "Дженоа".



В "Дженоа" было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.



"Чемпионат должен быть приостановлен. Количество заболевших говорит само за себя. Когда есть такое большое количество положительных результатов, нужно приостановить футбольный сезон. Может заразиться множество людей", - цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport.



3 октября "Дженоа" предстоит встреча с "Торино". Сообщается, что лига намерена соблюдать правила УЕФА, по которым от клуба требуется наличие 13 футболистов (включая одного вратаря) с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Стоит также вопрос о переносе игры на более поздний срок.