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Роналду оформил дубль и вошел в историю футбола

И спас "Ювентус" от поражения.

Роналду оформил дубль и вошел в историю футбола
Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Италия
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 450 мячей в рамках выступлений в ведущих лигах Европы, сообщает статистическая служба Opta.

Роналду оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему установить рекорд в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

Чтобы забить 450 голов, Роналду пришлось провести 554 матча. За "Ювентус" он забил 55 мячей в Серии А, за "Реал" - 311 голов в Примере, за "Манчестер Юнайтед" - 84 мяча в английской премьер-лиге.

Главным конкурентом Роналду является аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, который забил 445 голов в 486 матчах.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 112 миллионов. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел два матча в чемпионате Италии и забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

 

 

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Метки:
Роналду Криштиану Ювентус

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