"Интер" выдал огненный матч, забил четыре гола и стартовал с победы в новом сезоне Серии А

"Интер"
взял верх над "Фиорентиной"
во втором туре чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч проходил в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. Игра напоминала качели, обе команды оказывались в роли отыгрывающейся стороны, но успех все-таки сопутствовал миланцам.
У победителей отличились Лаутаро Мартинес (45+2-я), Ромелу Лукаку (87-я), Данило Д'Амброзио (89-я), также между первым и вторым взятиями ворот случился автогол в исполнении Федерико Чеккерини (52-я). У проигравших голами отметились Кристиан Куаме (3-я), Гаэтано Кастровилли (57-я) и Федерико Кьеза (63-я).
После этой игры "Интер" с тремя очками расположился на восьмом месте из 20, а "Фиорентина", в активе которой столько же баллов, оказалась на десятой позиции по дополнительным показателям. При этом для миланцев это был первый матч в новом сезоне Серии А, тогда как для "фиалок" - второй.
В следующем туре, 2 октября, "Фиорентина" дома примет "Сампдорию", а 4-го числа "Интер" в гостях сыграет с "Лацио". Перед этим 30 сентября "Интер" на выезде встретится с "Беневенто" в рамках перенесенной встречи первого тура.