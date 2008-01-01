Роналду помог "Ювентусу" стартовать с крупной победы в чемпионате Италии

"Ювентус"
разгромил "Сампдорию"
на старте нового сезона чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Деян Кулусевски
(13-я минута), Леонардо Бонуччи
(78-я) и Криштиану Роналду
(88-я).
После этой игры туринский клуб с тремя очками расположился на втором месте, уступив лидерство в турнирной таблице "Дженоа" по дополнительным показателям, тогда как "Сампдория" оказалась на последней, 20-й строчке.
Во втором туре, 27 сентября, "Ювентус" в гостях сыграет с "Ромой, а "Сампдория" днем ранее на своем поле примет "Беневенто".
Отметим, что в прошлом сезоне "Ювентус" стал победителем Серии А, в то время как "Сампдория" финишировала только на 15-й позиции.