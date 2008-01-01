"Реал" перехватил топового нападающего у "Барселоны"? "Сливочные" достигли соглашения с игроком

В сделку может быть включен футболист мадридцев.

Лаутаро Мартинес. Фото: ФК "Интер"©
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Сегодня 18:20
"Реал" договорился с нападающим "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом. Агенты 23-летнего форварда согласовали с мадридским клубом условия его контракта, сообщает Sport24 со ссылкой на Sportmediaset.

По информации источника,  Мартинес сможет зарабатывать в "Реале" восемь миллионов евро за сезон. В сделку по переходу аргентинца может быть включен нападающий "сливочных" Лука Йович.

Ранее главным претендентом на Лаутаро последние месяцы считалась "Барселона", однако переговоры между каталонским и миланским клубами затянулись. Хотя игрок сообщал руководству клуба о желании перейти именно в состав "сине-гранатовых". 

В прошлом сезоне Лаутаро провел за "Интер" 49 матчей, забил 21 гол и сделал семь результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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Футбол Реал Мадрид Интер Барселона Италия Испания
Футбол Италия
0
Сегодня 18:20
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