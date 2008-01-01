"Реал" перехватил топового нападающего у "Барселоны"? "Сливочные" достигли соглашения с игроком

"Реал"
договорился с нападающим "Интера"
и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом
. Агенты 23-летнего форварда согласовали с мадридским клубом условия его контракта, сообщает Sport24
со ссылкой на Sportmediaset.
По информации источника, Мартинес сможет зарабатывать в "Реале" восемь миллионов евро за сезон. В сделку по переходу аргентинца может быть включен нападающий "сливочных" Лука Йович.
Ранее главным претендентом на Лаутаро последние месяцы считалась "Барселона"
, однако переговоры между каталонским и миланским клубами затянулись. Хотя игрок сообщал
руководству клуба о желании перейти именно в состав "сине-гранатовых".
В прошлом сезоне Лаутаро провел за "Интер" 49 матчей, забил 21 гол и сделал семь результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.