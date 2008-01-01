Лидер "Интера" сообщил руководству клуба о желании перейти в "Барселону"

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес
хочет перейти в "Барселону"
. 23-летний аргентинец надеется сыграть в одной команде с Лионелем Месси
, сообщает Corriere dello Sport
.
Об этом он уже уведомил руководство итальянского клуба.
Со своей стороны боссы "Интера" не против отпустить своего лидера, если "Барселона" за него заплатит 111 миллионов евро. При этом итальянцы готовы снизить цену до 80-90 миллионов евро, если в сделку будет включен один из игроков каталонского клуба.
"Барселона" собирается распродать некоторых игроков, чтобы на вырученные деньги выкупить права на Мартинеса.
Контракт Лаутаро с "Интером" действует до 30 июня 2023 года, в то время как его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро (данные Transfermarkt).