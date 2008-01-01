"Милан" анонсировал подписание контракта с Ибрагимовичем

"Милан" анонсировал подписание нового контракта со Златаном Ибрагимовичем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Слухи об уходе шведского форварда не прекращались на протяжении всего футбольного сезона. Сам футболист, хоть и установил рекорд чемпионатов Италии, не отрицал, что может покинуть этот клуб, если его не устроят задачи на будущее. Позже появилась информация, что стороны договорились и новое соглашение будет рассчитано еще на один сезон.

"Златан вернулся", - написал клуб в твиттере.

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне он провел за итальянский клуб 18 матчей и забил десять мячей.