Клуб Серии А согласовал трансфер футболиста сборной России за 14,5 миллиона евро

Контракт будет долгосрочным.

Алексей Миранчук. Фото: ФК "Локомотив"©
Новости спорта Футбол Италия
0
Сегодня 13:29
Полузащитник "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук близок к переходу в "Атанланту" - клубы уже согласовали условия перехода, сообщает Eurosport со ссылкой на информацию авторитетных итальянских журналистов Джанлуки Ди Марцио и Фабрицио Романо. 

По их данным, "Аталанта" заплатит 14,5 миллиона евро при рыночной стоимости игрока в 18 миллионов (данные Transfermarkt). Также "Локомотив" получит процент от следующих продаж 24-летнего Миранчука.

Россиянин готов подписать с итальянским клубом контракт на пять лет и будет зарабатывать примерно два миллиона евро в год. Клубы уже обмениваются последними документами, скоро о трансфере объявят официально.

"Аталанта" заняла третье место в минувшем сезоне и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В чемпионате России-2020/21 Миранчук забил два мяча в двух играх, но получил повреждение в дерби со "Спартаком" 23 августа.

За сборную России он выступает с 2015 года, прежде играл за юношескую и молодежную национальные команды.
Метки:
Футбол Италия Россия Сборная России по футболу Локомотив Москва Премьер-лига России
Футбол Италия
0
Сегодня 13:29
© 2008 - 2020 ТОО «EML»