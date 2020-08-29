Клуб Серии А согласовал трансфер футболиста сборной России за 14,5 миллиона евро

Полузащитник "Локомотива"
и сборной России по футболу Алексей Миранчук
близок к переходу в "Атанланту"
- клубы уже согласовали условия перехода, сообщает Eurosport
со ссылкой на информацию авторитетных итальянских журналистов Джанлуки Ди Марцио и Фабрицио Романо.
По их данным, "Аталанта" заплатит 14,5 миллиона евро при рыночной стоимости игрока в 18 миллионов (данные Transfermarkt). Также "Локомотив" получит процент от следующих продаж 24-летнего Миранчука.
Россиянин готов подписать с итальянским клубом контракт на пять лет и будет зарабатывать примерно два миллиона евро в год. Клубы уже обмениваются последними документами, скоро о трансфере объявят официально.
"Аталанта" заняла третье место в минувшем сезоне и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
В чемпионате России-2020/21 Миранчук забил два мяча в двух играх, но получил повреждение в дерби со "Спартаком" 23 августа.
За сборную России он выступает с 2015 года, прежде играл за юношескую и молодежную национальные команды.
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