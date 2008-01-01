Итальянский клуб с составом в 15,2 миллиона евро впервые в истории вышел в Серию А

"Специя"
проиграла "Фрозиноне"
в ответном матче плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Италии по футболу, но добилась повышения в классе, сообщает РИА Новости
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Первая встреча команд на поле "Фрозиноне" завершилась со счетом 1:0 в пользу "Специи". Ответная игра, прошедшая в Специи, осталась за "Фрозиноне" - 1:0. Гол на 61-й минуте забил Маркус Роден.
По сумме двух встреч была зафиксирована ничья (1:1), но "Специя" вышла в Серию А, так как заняла по итогам чемпионата в серии B место (третье) выше, чем "Фрозиноне" (восьмое).
"Специя" впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе чемпионата Италии. Общая стоимость команды в минувшем сезоне составляла 15,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).