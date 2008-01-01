Итальянская журналистка прокомментировала слухи о романе с Ибрагимовичем

Форвард играет за "Милан".

Фото: instagram.com/dilettaleotta/
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 17:46
Итальянская журналистка Дилетта Леотта через своих представителей опровергла слухи о романтических отношениях с нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Eurosport.

"Комментировать нечего, потому что между ними нет никаких отношений, кроме профессионального сотрудничества в качестве послов Buddyfit", – цитирует The Sun пресс-секретаря Леотты.

Ранее 38-летнего Ибрагимовича и 29-летнюю Леотту заметили в ресторане на Сардинии – девушка отмечала день рождения. Итальянские таблоиды ухватились за тему, а журнал Chi вынес на обложку заголовок "Пара – сюрприз лета". Медиа полагают, что футболист и журналистка познакомились и сблизились на съемках рекламы для фитнес-приложения Buddyfit.



Ибрагимович женат на 49-летней Хелене Сегера, у них есть два сына. Имя Леотты ранее связывали с неоднозначными инцидентами – например, фанаты "Наполи" просили ее показать грудь.















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Ибрагимович Златан Милан ФК
Футбол Италия
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Сегодня 17:46
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