Новый тренер "Ювентуса" принял решение по Роналду

Ранее сообщалось, что туринцы хотят избавиться от португальца.

Криштиану Роналду. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 14:27
Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло побеседовал с нападающим команды Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, специалист заверил португальца, что он является ключевым игроком для "бьянконери". Туринский клуб, вопреки слухам, не станет продавать Криштиану и постарается приобрести центрального форварда, который играл бы с ним в связке.

Ранее появилась информация, что "Ювентус" хочет избавиться от трат на зарплату Роналду и уже предложил его многим клубам, среди которых "Барселона".

Стала известна реакция Роналду на смену тренера в "Ювентусе"

41-летний Пирло заменил на посту наставника туринского клуба Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Туринцы не смогли пройти в 1/8 финала французский "Лион" (0:1, 2:1).

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. Контракт 35-летнего форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.
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Футбол Италия
0
Сегодня 14:27
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