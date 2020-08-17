Новый тренер "Ювентуса" принял решение по Роналду

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло
побеседовал с нападающим команды Криштиану Роналду
, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, специалист заверил португальца, что он является ключевым игроком для "бьянконери". Туринский клуб, вопреки слухам, не станет продавать Криштиану и постарается приобрести центрального форварда, который играл бы с ним в связке.
Ранее появилась информация, что "Ювентус" хочет избавиться от трат на зарплату Роналду и уже предложил
его многим клубам, среди которых "Барселона"
.
Стала известна реакция Роналду на смену тренера в "Ювентусе"
41-летний Пирло заменил
на посту наставника туринского клуба Маурицио Сарри
, который был отправлен в отставку после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Туринцы не смогли пройти в 1/8 финала французский "Лион" (0:1, 2:1).
Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. Контракт 35-летнего форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!