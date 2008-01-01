Роналду задумал переманить в "Ювентус" лучшего бомбардира "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема
может продолжить карьеру в "Ювентусе"
, сообщает Sportitalia.
По информации источника, форвард туринцев Криштиану Роналду
хочет видеть бывшего одноклубника в команде и уже предложил ему перейти в "Ювентус". Руководство итальянского клуба также заинтересовано в приобретении Бензема.
Криштиану Роналду предложили "Барселоне"
Бензема играет за "Реал" с 2009 года. До этого французский футболист выступал за "Лион", воспитанником которого является. С "королевским клубом" 32-летний форвард завоевал 19 трофеев. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром "Реала" в Ла Лиге, забив 21 гол.
Роналду в 2018 году перешел "Ювентус" после девяти лет в "Реале". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. Контракт 35-летнего португальского форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.