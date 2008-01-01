Чемпион мира покинул "Ювентус"

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Блез Матюиди
покидает "Ювентус"
, сообщается на сайте туринского клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта. Матюиди не входит
в планы нового главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло
.
Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами", совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Матюиди перешел в "Ювентус" летом 2017 года из "Пари Сен-Жермена". Трансфер обошелся туринцам в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 46 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, забил гол и отдал две результативные передачи.
В составе "Ювентуса" Матюиди выиграл пять трофеев - чемпионат Италии, Кубок и три Суперкубка страны.