Стала известна реакция Роналду на смену тренера в "Ювентусе"

Туринский клуб пошел на такой шаг после вылета из Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 23:08
Нпадающий "Ювентуса" Криштиану Роналду воодушевлен тем, что новым главным тренером туринского клуба стал Андреа Пирло, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Роналду с восторгом отнесся к назначению столь титулованного в прошлом игрока. Португалец стал одним из тех игроков, кто одобрил решение руководства "Ювентуса".

Напомним, что 41-летний Пирло заменил на посту наставника туринского клуба Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Туринцы не смогли пройти в 1/8 финала французский "Лион" (0:1, 2:1).

В минувшем сезоне 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" стал чемпионом Италии, но проиграл в финале национального Кубка и в матче за Суперкубок страны.

Ранее появилась информация о том, что португалец может покинуть "Ювентус" и перейти в ПСЖ. Роналду выступает за туринцев с 2018 года, контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.
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Роналду Криштиану Ювентус
Футбол Италия
0
Сегодня 23:08
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