Стала известна реакция Роналду на смену тренера в "Ювентусе"

Нпадающий "Ювентуса" Криштиану Роналду
воодушевлен тем, что новым главным тренером туринского клуба стал Андреа Пирло
, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, Роналду с восторгом отнесся к назначению
столь титулованного в прошлом игрока. Португалец стал одним из тех игроков, кто одобрил решение руководства "Ювентуса".
Напомним, что 41-летний Пирло заменил на посту наставника туринского клуба Маурицио Сарри
, который был отправлен
в отставку после вылета
"Ювентуса" из Лиги чемпионов. Туринцы не смогли пройти в 1/8 финала французский "Лион" (0:1, 2:1).
В минувшем сезоне 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" стал чемпионом Италии, но проиграл в финале национального Кубка и в матче за Суперкубок страны.
Ранее появилась информация о том, что португалец может покинуть
"Ювентус" и перейти в ПСЖ. Роналду выступает за туринцев с 2018 года, контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.