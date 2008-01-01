Роналду начал искать новый клуб после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду
может покинуть туринский клуб до окончания срока контракта, сообщает Foot Mercato.
Ранее "Ювентус" вылетел
из Лиги чемпионов
на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей французскому "Лиону".
По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже пообщался со спортивным директором "Пари Сен-Жермен"
Леонардо. Диалог продолжится во время мини-турнира в рамках Лиги чемпионов в Португалии. ПСЖ в матче 1/4 финала еврокубка встретится с "Аталантой" 12 августа.
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, перейдя из мадридского "Реала"
. Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
8 августа главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри
был отправлен в отставку
. Команду возглавил
экс-игрок туринцев Андреа Пирло
.