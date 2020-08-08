Президент "Ювентуса" выбрал нового главного тренера

Новым главным тренером "Ювентуса
" станет чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Андреа Пирло
. Об этом сообщает Sky Sport Italia
.
Кандидатуру Пирло лично выбрал президент "Ювентуса" Андреа Аньелли
. На посту главного тренера он заменит Маурицио Сарри
, уволенного
после вылета
из Лиги чемпионов от французского "Лиона" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола.
41-летний Пирло не имеет тренерского опыта. В конце июля он был назначен главным тренером молодежной команды "Ювентуса" (до 23 лет).
В качестве футболиста Пирло играл за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, выиграв четыре скудетто. На родине полузащитник также выступал за "Милан", "Брешию", "Реджину" и "Интер", а карьеру завершил в ноябре 2017 года в составе американского "Нью-Йорк Сити".