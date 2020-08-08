Президент "Ювентуса" выбрал нового главного тренера

Клуб уволил Сарри после вылета из Лиги чемпионов.

Андреа Аньелли. Фото: Reuters©
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Сегодня 00:08
Новым главным тренером "Ювентуса" станет чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Андреа Пирло. Об этом сообщает Sky Sport Italia

Кандидатуру Пирло лично выбрал президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. На посту главного тренера он заменит Маурицио Сарри, уволенного после вылета из Лиги чемпионов от французского "Лиона" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола. 

41-летний Пирло не имеет тренерского опыта. В конце июля он был назначен главным тренером молодежной команды "Ювентуса" (до 23 лет). 

В качестве футболиста Пирло играл за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, выиграв четыре скудетто. На родине полузащитник также выступал за "Милан", "Брешию", "Реджину" и "Интер", а карьеру завершил в ноябре 2017 года в составе американского "Нью-Йорк Сити".
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Сегодня 00:08
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