"Ювентус" объявил об увольнении главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Он провел в команде всего сезон.

Маурицио Сарри. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 18:56
Итальянский "Ювентус" на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Маурицио Сарри

Накануне туринцы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, благодаря дублю Криштиану Роналду, дома обыграли "Лион" - 2:1, но уступили по сумме двух встреч из-за правила гостевого гола - в первой игре французский клуб победил со счетом 1:0. 

Ранее Сарри объяснил вылет из ЛЧ проклятием и заявил, что не намерен уходить из клуба. 

61-летний Сарри возглавил "Ювентус" прошлым летом, подписав контракт до июня 2022 года. Под его руководством клуб в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. 

Ради работы с "Ювентусом" Сарри покинул "Челси", в котором работал с лета 2018 года. В сезоне-2018/19 он привел клуб к третьему месту в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы. 

Для Сарри "Челси" был первым иностранным клубом в карьере. Ранее на родине в Серии А он тренировал "Наполи" и "Эмполи". 
Метки:
Ювентус Увольнение Лига чемпионов
Футбол Италия
0
Сегодня 18:56
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